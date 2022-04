De ce trenurile cu hidrogen sunt promițătoare, dar NU vor ajunge să fie foarte răspândite Tot mai multe țari testeaza trenuri cu hidrogen, Romania este și ea aproape de a face asta, iar aceste trenuri ar putea fi o soluție „verde” intr-un peisaj cu multe trenuri diesel poluante. Dar hidrogenul nu este „bun la toate”, iar mai jos puteți citi care sunt plusuri și minusurile și de ce nu ar trebui sa ne așteptam la un viitor plin de astfel de trenuri. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a publicat in platforma de achiziții publice SEAP anunțuri de consultare a pieței in vederea pregatirii de achiziții de material rulant finanțate prin fonduri europene nerambursabile. Trenurile pe hidrogen au fost testate in cateva țari din Europa, dar tehnologia…

