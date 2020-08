Stiri pe aceeasi tema

- ALDE si-a lansat candidatii in alegerile locale din 27 septembrie. Vicele Radu Botez, care candideaza la mandatul de primar, i-a prezentat pe cativa dintre cei care apar pe lista ALDE pentru Consiliul Local. A fost prezent de asemenea si candidatul aliantei la presedintia CJ, Costel Irimia.

- Organizația Maramureș a Pro Romania și-a prezentat astazi, 4 august, intr-o conferința de presa desfașurata in Baia Mare, candidații la alegerile locale din 27 septembrie. Pro Romania are candidați in majoritatea localitaților din Maramureș pentru primarii și consilii locale, precum și pentru Consiliul…

- Biroul Politic National al PNL a fos convocat sambata pentru a valida candidatii la alegerile locale, a anuntat luni, dupa sedinta conducerii liberale, presedintele partidului, premierul Ludovic Orban, care a precizat ca este vorba despre validarea candidaturilor pentru Consiliile Judetene si pentru…

- Președintele USR, Dan Barna, a anunțat vineri, ca la sfarșitul acestei saptamani va avea o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, pentru a discuta despre candidații comuni la primariile de sector din București, in perspectiva alegerilor locale din septembrie, conform Mediafax. „Da. La scurt timp dupa…

- Alegerile locale pe timp de pandemie costa dublu fata de ultimul scrutin electoral. Președintele Autoritatii Electorale Peranente are emotii pentru alegerile pe timp de pandemie. Primarii si consilierii...

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, la Digi 24, ca data alegerilor locale este stabilita pentru 27 septembrie, iar, daca numarul cazurilor de coronavirus va crește va fi o campanie fara adunari publice, fara mitinguri electorale, ”din casa in casa purtand maști de protecție” sau in online,…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca pana pe 10 iulie vor fi stabiliti candidatii liberali la alegerile locale, informeaza AGERPRES . ”Privitor la alegerile locale am stabilit mai multe lucruri – termenul de 10 iulie ca termen pentru stabilirea candidatilor partidului pentru…