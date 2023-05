De ce trebuie sa urmaresti noul proiect Chaow Mix

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, face senzație pe Youtube și rețelele de socializare, dupa ce și-a lansat o emisiune de gatit ”Bucataria de acasa”. Dupa ce s-a lansat pe aceasta nișa, pe rețelele de socializare au curs mii de comentarii și multe o vizau pe celebra Jamila, cea mai cunoscuta bucatareasa…

- Producatorul si DJ-ul timisorean Mighty Boogie a lansat recent un nou material discografic „Gritty“ care poate fi ascultat pe rețelele de streaming. „Am lansat un EP de trei piese impreuna cu un tanar talent al scenei de drum and bass din Timișoara, Quantrussyan. Materialul discographic e lansat la…

- Tinerii dornici sa-și inceapa o cariera de creatori de conținut au ocazia luna aceasta sa invețe in cadrul programului Samsung - Stream Your Dream, de la experți, cum sa iși dezvolte propriul canal de YouTube.

- Prevazut sa fie lansat in 2025, viitorul SUV de segment C va fi construit pe platforma CMF-B. Odata cu prezentarea planului strategic Renaulution, in 14 ianuarie 2021, a fost anunțata ambiția Dacia de a-și extinde gama de modele și de a-și afirma prezența in segmentul C european. Pentru a pune in practica…

- UMF Cluj, in parteneriat cu Universitatea Reykjavik din Islanda și cu Alianța Naționala pentru Boli Rare Romania, anunța dezvoltarea primului laborator dedicat screening-ului neonatal bazat pe spectrometrie de masa din Romania, METABOMS.

- Muzicienii ruși Iuri Șevciuk și Dmitri Emelianov au lansat un videoclip anti-razboi „Motherland, Come Home”. Clipul a fost regizat de Alexander Kott, scrie BBC . Șevciuk, cunoscut pentru poziția sa anti-razboi inca din anii 1980, s-a pronunțat in repetate randuri impotriva razboiului din Ucraina. Videoclipul…