De ce trebuie să speli neapărat portocalele înainte să le consumi. Greșeala uriașă pe care o fac aproape toți oamenii Cine ar fi crezut ca modul in care mancam fructele ce nu lipsesc din casele romanilor, mai ales in sezonul rece, este greșit? Specialiștii au dezvaluit de ce trebuie sa speli neaparat portocalele inainte sa le consumi. Care este greșeala facuta de cei mai mulți oameni. Specialiștii explica de ce trebuie sa speli neaparat portocalele […] The post De ce trebuie sa speli neaparat portocalele inainte sa le consumi. Greșeala uriașa pe care o fac aproape toți oamenii appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor folosesc sapunul in igiena lor. Mulți dintre aceștia s-au obișnuit sa se spele pe tot corpul cu el, deși ar trebui sa aleaga un gel de duș sau alte produse care sunt la indemana pe piața. Specialiștii susțin ca acesta nu trebuie sa fie folosit in special pentru picioare. Experții…

- Gospodinele ar vrea ca toata casa sa arate perfect, dar de cele mai multe ori cei mai neglijenți din familie iși uita adidașii neingrijiți pe hol. Multe perechi de incalțaminte au acest aspect pentru ca sunt spalate la o temperatura necorespunzatoare. Greșeala uriașa este facuta de foarte mulți romani…

- Testul de atenție de astazi iți arata cat de inteligent și perspicace ești. Oamenii cauta sa se evalueze cat mai simplu și rapid pentru a vedea care sunt calitațile lor și la ce detalii trebuie sa lucreze. Specialiștii observa cu ajutorul acestor teste IQ și ilustrații incredibile felul in care funcționeaza…

- Afla cata smantana trebuie sa pui pentru doua porții de piure. In momentul in care gatim, mai ales cand nu ne putem ghida dupa o rețeta, una dintre marile provocari cu care ne confruntam este alegerea cantitaților potrivite din fiecare ingredient folosit pentru preparatul dorit. Cand vorbim despre celebra…

- Testul de inteligența de astazi te ajuta sa te evaluezi rapid și sa vezi daca ești sau nu un geniu. Specialiștii au vazut ca puțini oameni au reușit sa raspunda corect testului in timpul pe care l-au avut la dispoziție. Cei mai mulți au crezut ca o sa gaseasca rezolvarea, dar provocarea a fost mai […]…

- Specialiștii explica de ce nu e bine sa speli ouale atunci cand le pui in frigider. Potrivit acestora, pasul facut de multe gospodine este, de fapt, o mare greșeala. La ce riscuri ne expunem cand le curațam, de fapt. Afla de ce nu ar trebui sa speli ouale cand le pui in frigider Cu toate […] The post…

- Il gasim in aproape toate locuințele de la noi din țara, este folosit zilnic, dar neglijat cand vine vorba despre curațenie. Afla care este electrocasnicul din casa ta care se transforma intr-un magnet pentru milioane de bacterii, dar pe care cei mai mulți oameni nu il spala niciodata. Electrocasnicul…

- Majoritatea gospodinelor folosesc un truc pentru muraturile puse la borcane pentru camara cu bunatați din sezonul rece. Multe dintre acestea economisesc spațiu și adauga intr-un singur recipient mai multe tipuri de legume. Specialiștii nu recomanda deloc acest lucru, deși este util pentru ca toți pofticioșii…