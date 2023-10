Stiri pe aceeasi tema

- Mașina de spalat rufe este unul dintre electrocasnicele de baza din orice locuința, dar și unul dintre cele mai neglijate atunci cand vine vorba de curațare. De cate ori nu ai lasat hainele in mașina de spalat dupa ce s-a terminat ciclul, sau ai uitat sa cureți filtrul sau tamburul. Exista insa o greșeala…

- Sa cumperi haine de la second hand este foarte benefic pentru mediu și piesele vintage sunt la mare cautare. Dar cum se dezinfecteaza corect hainele second-hand pentru a putea fi purtate in siguranța? Acestea trebuie curațate, pentru ca trec printr-o mulțime de medii pana ajung la tine acasa, așa ca…

- Din pacate, tot mai multi locatari de la bloc au inceput sa ignore programul de liniște, iar oamenii legii vor incepe sa de amenzi usturatoare pentru locuitorii ce dau drumul la mașina de spalat sau la aspirator in acest interval orar. Orele in care trebuie sa respectam liniștea la bloc sunt 22.00-08.00…

- Lichid, capsule, pudra, avand in vedere cat de multe produse exista la ora actuala pe piața, nu este de mirare ca exista atat de multa confuzie cu privire la modul corect de utilizare a detergentului de rufe. Haide sa vedem care sunt cele mai comune greșeli, ușor de facut, care iți pot strica atat rufele,…

- Cand vine vorba sa ne menține casa curata, ne gandim de cele mai multe ori la podele, bai și alte suprafețe. Insa, uitam adesea de mașina de spalat. Deși mașina de spalat este unul dintre cele mai folosite electrocasnice, avem tendința de a trece cu vederea curațarea și intreținerea acesteia. Cu toate…

- Este un aparat aproape nelipsit din casele romanilor din toate colțurile țarii, folosit daca nu zilnic, cel puțin o data pe saptamana și care ne scapa de o sarcina dificila. Puțini știu ca are nevoie de o ingrijire speciala. Acesta este semnul clar care iți arata ca mașina de spalat rufe are nevoie…

- Joi, 27 iulie, la ora 11.10, polițiștii piteșteni au fost sesizați prin apelul de urgența 112, de catre un barbat, in varsta de 29 de ani, din Pitești, cu privire la faptul ca și-a lasat autoturismul neasigurat și pornit, a intrat intr-un magazin, iar la ieșire a constatat lipsa mașinii. Imediat dupa…

- Detergentul in exces devine inamicul numarul 1 al mașinii tale! Este un poluant nedorit, nu are efecte benefice, nici pentru hainele tale, dar nici pentru piele. In plus, atat portofelul tau, cat și mediul inconjurator vor avea de suferit! Fara sa-ți dai seama este posibil sa faci mai multe greșeli…