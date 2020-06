De ce trebuie să mănînci supă înainte de mesele principale Supa este un aliment delicios care te-ar putea ajuta sa slabeșți mai repede decit ti-ai fi imaginat. Cu siguranța nu știai ca are beneficii atit de mari pentru silueta ta. Incearca sa consumi supe sarace in calorii inainte de mesele principale. Acest obicei te va ajuta sa scapi de kilogramele in plus. Studiile arata ca un consum de supa inainte de mesele mari reduce aportul de calorii consumate. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

