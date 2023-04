Stiri pe aceeasi tema

- Masa de Paște incepe cu ciocnirea tradiționalelor oua vopsite. De fapt, alaturi de miel și pasca, ouale sunt vedetele culinare la sarbatoarea Invierii. Insa, sfatul specialiștilor este sa fim cumpatați.

- Cat trebuie sa mananci de Paste ca sa nu ti se faca rau? De fiecare data, cand vine vremea sarbatorilor, avem tendința sa mancam mult. Nu ca ar fi o problema, dar excesele nu fac bine. Așa ca, ar trebui sa știi cat trebuie sa mananci ca sa nu ti se faca rau. Citește mai […] The post Cat trebuie sa mananci…

- Daca te numeri printre cei care vor sa aiba pe masa de Paște pasca, dar nu știi cum sa o gatești rapid, aceasta rețeta te poate ajuta, asta pentru ca desertul nu conține aluat, ceea ce reduce semnificativ timpul petrecut in bucatarie. Iata care este secretul lui chef Sorin Bontea.

- Masa festiva de Paște nu poate fi imaginata fara Pasca cu branza, un desert savuros, care se prepara doar pentru sarbatoarea Invierii lui Hristos. Forma de piramida trunchiata reprezinta Golgota – dealul pe care a fost rastignit Mantuitorul, iar de cealalta parte se afla Locul Inalt – tronul templului…

- Patriarhul Daniel a transmis, in mesajul oficial catre credinciosi, ca Sfintele Pasti „lumineaza toata viata Bisericii si a fiecarui crestin, deoarece prin botez, pocainta, euharistie si milostenie ne unim cu Hristos cel rastignit si inviat, biruitorul mortii". „In Noaptea de Paste va asteptam! Acum…

- Mai sunt doar cateva zile pana la Paște și pana la ziua in care credincioșii ortodocși merg la Inviere. In prima zi de Paște se respecta mai multe superstiții, tradiții și obiceiuri. Se spune ca in aceasta zi nu este bine sa mananci oul cu sare. Cu toate acestea, mulți romani nu respecta aceasta superstiție.

- Cu o saptamana inainte de Paște, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile. Una dintre cele mai importante sarbatori din an, care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. La fel de importante sunt și zilele premergatoare acestei sarbatori, in care sunt interzise cu desavarșire anumite obiceiuri.…

- Nutriționistul Mihaela Bilic a dezvaluit cum trebuie sa fie masa ideala de Paște si cum putem sa evitam indigestia, disconfortul abdominal și kilogramele in plus cand tentațiile sunt mari.