Stiri pe aceeasi tema

- Taie o lamaie in doua-patru felii și așaz-o pe o farfurie in bucatarie sau chiar in frigider.Daca vei avea musafiri a doua zi, o singura lamaie te va ajuta sa scapi rapid de mirosurile neplacute de mancare din bucatarie.

- Apariția a doua partide de stânga din corpul PSD, clarificate ideologic, este cea mai corecta rezolvare a crizei inevitabile care urmeaza în PSD dupa vinerea neagra, spune jurnalistul Stelian Tanase.

- Cați bani primești ca sa fii spectator la Ninja Warrior, show ce va incepe din aceasta toamna la Pro tv. Anuntul de casting precizeaza: 300 de persoane intre 18 și 50 de ani este "necesarul figurației".Este o "munca" de noapte: filmarile incep la ora 20.

- Nu de putine ori perechea de pantofi preferata iti face rani, basici sau te strange pana iti dau lacriminile. Iata ce poti face pentru a te putea bucura in voie de incaltarile preferate, scrie realitatea.net.

- Un nou studiu realizat de cercetatorii de la Kent State University din Statele Unite au facut o descoperire surprinzatoare, si anume aceea ca slabitul afecteaza creierul. In primele saptamani ale unei diete este mai usor sa pierzi in greutate prin simpla schimbare a regimului alimentar si alegerea…

- Din fericire vedeta a trecut cu bine peste socul cauzat de teribilul incident, scrie huff.ro. Cabral a povestit pe blogul personal intregul incident. Azi noapte ma intorceam prin Ploiești. Prefer varianta cu autostrada, pun pe cruise și nu stau cu stres prin toate satele prin care te aștepți…

- Un nou studiu in domeniul medical confirma faptul ca trezitul devreme scade riscul de depresie. Cantitatea de somn ne afecteaza intr-un mod sau altul, fie ca ne place sa dormim sau suntem bufnite de noapte. Cert este ca cele 8 ore de somn pe noapte, hidratarea sau mesele regulate ne ajuta sa terminam…

- "Aparate ale coalitiei americane au bombardat una dintre pozitiile noastre militare din zona al-Hari, la sud-est de Abu Kamal", oras din provincia Deir ez-Zor (est), a scris agentia Sana citand o sursa militara, adaugand ca mai multe persoane au fost ucise.In provincia rasariteana Deir…