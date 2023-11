Stiri pe aceeasi tema

- Probabil te-ai saturat de clasicele muraturi și vrei sa incerci ceva nou, motiv pentru care noi ne-am gandit sa-ți prezentam rețeta de fructe murate la borcan. Este un preparat delicios și ideal pentru fripturi. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie, dar și care este modul de preparare!

- Castraveții murați raman vedetele toamnei și nu lipsesc din camara niciunei gospodine. Cui nu ii plac castraveții fragezi, acidulați, picanți și savuroși. Aceștia se remarca printr-un conținut bogat de Vitamina C, saruri de potasiu și calciu dar și prin gustul lor ușor acidulat. Rețeta cuprinde, totuși,…

- Printre deserturile delicioase care ne-au indulcit multora copilaria, se numara și celebrul desert denumit lapte de pasare. Este un dulce ușor de preparat, gata in mai puțin de 30 de minute. Iar rețeta bunicilor nu trebuie uitata. Rețeta celui mai delicios lapte de pasare Rețeta acestui delicios desert…

- Piureul de cartofi este una dintre cele mai des gatite garnituri, mai ales ca este și slaba in calorii. Sunt mulți cei care consuma piureul cald, iar atunci cand se racește, il arunca. Insa, exista un mic truc folosit de majoritatea gospodinelor. Iata ce sa faci cu piureul intarit. Ce poți face cu piureul…

- In primul rand, este important sa ințelegem ca gustul unui vin depinde de mulți factori, inclusiv varietatea strugurilor, solul, clima, metoda de producție și multe altele. Chiar daca ai un buget limitat, acest lucru nu inseamna ca trebuie sa te mulțumești cu un vin mediocru. Un truc simplu și la indemana…

- Multe gospodine nu știu care este ingredientul secret care se pune in magiunul de prune. Acesta il face mult mai rezistent, dar și mult mai gustos. Cu aceasta rețeta nu veți da greș! Ingredientul secret care se pune in magiunul de prune Toamna a venit, iar gospodinele au inceput sa se pregateasca pentru…

- Merele sunt implicate in multe procese avansate de curatare a colonului. Merele pot fi consumate fie intregi, fie sub forma de suc, sos sau otet, pentu ca acest fruct are un efect puternic de curatare a sistemului digestiv. Merele sunt bogate in fibre, nutrienti, cunoscute pentru proprietatile care…

