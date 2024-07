Stiri pe aceeasi tema

- Denumirea "papoutsakia" inseamna "pantofiori mici" in greaca, referindu-se la forma vinetelor umplute, care seamana cu niște pantofi mici. Acest preparat este perfect pentru mesele de pranz sau cina, oferind o combinație delicioasa de texturi și arome.Papoutsakia iși are originile in bucataria greceasca,…

- Dan Ivan, senator USR de Maramureș prezinta un set de masuri esențiale pentru imbunatațirea gestionarii resurselor publice și stimularea economiei naționale. Printre principalele propuneri se numara: Stoparea risipirii banilor publici și utilizarea resurselor in interesul cetațenilor: USR subliniaza…

- Omega-3 și efectele sale asupra nervozitațiiAcizii grași omega-3 sunt esențiali pentru funcționarea optima a creierului. Daca nu poți asigura doar prin dieta necesarul organismului, suplimentele cu omega-3 pot fi o soluție eficienta. Studiile arata ca acizii grași omega-3 pot reduce agresivitatea și…

- Traim intr-o era a inovației tehnologice rapide! Cei care adopta printre primii noile tehnologii, fie ca vorbim de mașinile electrice, inteligența artificiala sau sursele regenerabile de energie, sunt cei care vor conduce sau, cel puțin, se vor afla „in prima linie” in perioada imediat urmatoare. Acest…

- Intr-o lume in care alimentația sanatoasa și sustenabilitatea devin prioritați tot mai importante, dieta pescetariana caștiga popularitate. Aceasta dieta reprezinta o abordare alimentara care imbina beneficiile vegetarianismului cu consumul de pește și fructe de mare. Deși pescetarianismul nu este o…

- Un moment ideal pentru a te bucura de o plimbare relaxanta este dupa cina. Aceasta practica poate aduce numeroase avantaje pentru sanatatea fizica și mentala, relateaza Eva.ro .Iata cateva dintre beneficiile mersului pe jos dupa cina:1. Imbunatațirea digestiei Mersul pe jos dupa masa ajuta la stimularea…

- Astazi, a avut loc un eveniment semnificativ pentru Comuna Mihai Viteazu, județul Cluj. Primarul comunei, domnul Ioan Zeng, a semnat contractul de finanțare a proiectului european „????????????????????????????aț???? ???????? ???????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????…

- Un indulcitor utilizat in prajituri, bauturi racoritoare și in guma de mestecat poate dauna grav sanatații oamenilor, prin slabirea și deteriorarea intestinului, arata un nou studiu, citat miercuri de The Guardian.Consumul chiar și a unei cantitați mici de indulcitor neotam (E961) poate duce la apariția…