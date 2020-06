De ce trebuie prelungită starea de alertă? Nelu Tătaru explică situația. E un scenariu negru Ministrul Sanatații a facut un apel catre Parlament sa ințeleaga necesitatea prelungirii starii de alerta. Acesta a prezis un scenariu negru cu privire la lucrurile care s-ar putea intampla daca starea de alerta ar disparea complet. „Ca vrem, ca nu vrem, ca recunoaștem sau nu, declarat sau nu, suntem intr-o stare de alerta. Am avut cinci zile in care am avut o creștere a numarului de cazuri. Daca au inceput timid la 196 de cazuri noi, 237, 222, 275, 320 culminand in prezentarea de ieri. Suntem intr-o transmitere comunitara, nu exacerbata, dar o avem accentuata de cele doua masuri de relaxare de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

