De ce trebuia să cadă moțiunea Circ! Circ! Circ! De ce ne-am fi așteptat la altceva cand, in ultimul timp, eleganța discursului politic s-a ros la spalat și i se vede urzeala? De ce ne-am fi așteptat la replici elaborate, cand e mai simplu sa stam cu injuratura in gura și sa o aruncam cand credem ca trebuie? De ce sa […] The post De ce trebuia sa cada moțiunea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

