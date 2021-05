De ce Toyota a rezistat crizei cipurilor Lipsa globala a semiconductoarelor are un efect redus pentru moment la producatorul auto numarul unu mondial, care a fost extrem de bine pregatit sa gestioneze riscurile pieței. Triplul dezastru din 11 martie 2011 (cutremur, tsunami și accidentul nuclear de la Fukushima) a adus in genunchi secțiuni intregi din industria japoneza, in special sectorul auto, din […] The post De ce Toyota a rezistat crizei cipurilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

