De ce tot mai multă lumea evită SLS-ul în produsele de îngrijire De cațiva ani, se vorbește tot mai mult despre pericolele unui ingredient care se gasește in multe produse de ingrijire – anume SLS-ul. SLS-ul este prescurtarea de la Sodium Lauryl/Laureth Sulfate, un ingredient care se gasește in multe produse de curațare a corpului – cum ar fi șampoane, geluri de duș și paste de dinți. Daca vei citi lista de ingrediente a acestor produse, il vei regasi de cele mai multe ori in primele trei. Dar de ce este atat de multa lume speriata de SLS? Mai intai trebuie sa ințelegem ce este SLS-ul. Produsele de curațare a corpului sunt de obicei compuse dintr-o baza apoasa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țigaretele obișnuite sunt cele mai periculoase produse de tutun care conțin nicotina și trebuie reglementate mai dur in comparație cu produsele de tutun care nu ard. Politicele publice trebuie sa reflecte aceasta delimitare, in mod contrar, acestea nu vor duce la imbunatațirea sanatații populației.

- Medicament folosit si la bebelusi, retras de pe piata! Ce spun producatorii. Mai multe serii ale medicamentului Debridat au fost retrase de pe piața de catre reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANM). Firma care produce medicamentul respectiv a…

- V-ați gandit vreodata cate chimicale aplicați pe ten in fiecare zi? Ritualul de ingrijire include demachiere, curațare și tonifiere, ulterior hidratare și incepeți sa aplicați makeup-ul zilnic. De la șampon și pana la cremele de corp sau fardurile, mai toate produsele cosmetice și produsele de ingrijire…

- Producatorii si importatorii de echipamente electrice si electronice care nu indeplinesc obligatia anuala de colectare a deseurilor EEE vor plati o taxa de 4 lei/kg sau de 20 de lei/kg, in cazul lampilor, incepand din 2020, potrivit Deloitte.

- Operatorii din acest domeniu de activitate si-au imbunatatiti foarte mult serviciile in ultimii ani, ceea ce a permis jucatorilor sa aibe doar de castigat. Si aici nu ma refer doar la catiguri materiale, ci mai mult la o imbunatatirea experientei de jucator. Lumea gambling-ului a cunoscut o crestere…

- Lumea medicinei merge mana in mana cu lumea tehnologiei. Exista magazine online care va pot convinge de asta, pentru ca ofera soluții mai bune la consumabile medicale, soluții practice cu rezultate excelente obținute in puțin timp. (P) Cei care se gandesc sa deschida un cabinet medical, au nevoie de…

- Cum faci cartofi crocanți fara ulei. Trucul folosit de gospodinele cu experiența. Nu toata lumea-l știe! Cartofii prajiți sunt fara doar și poate un fel de mancare adorat. Crocanți delicioși, sunt de nelipsit din farfuriile gurmanzilor.

- O noua tehnologie care se cheama 3D+. Asta au folosit creatorii celui mai nou film care il are pe Will Smith in rolurile principale. Și spun rolurile principale, pentru ca actorul joaca un personaj de varsta mijlocie urmarit de clona lui mai tanara pentru a fi asasinat. Producatorii ”Gemini Man” spun…