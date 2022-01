Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Brașov a aprobat majorarea prețului la cartele, care va crește intre 10% și 20%, in funcție de tipul de abonament pe care il dorești. Noile tarife se vor aplica din momentul in care va avea loc deschiderea oficiala a sezonului de schi. Brașovenii și turiștii care vin in Poiana Brașov…

- Reducerea decalajului fiscal din TVA cu 5 puncte procentuale pana la finalul anului 2022 reprezinta urmatoarea tinta a Ministerului Finantelor, a anuntat, marti, ministrul de resort, Adrian Caciu.

- Sapte soferi au fost surprinsi folosind telefoanele mobile pentru a filma scena unui accident rutier pe autostrada A92 in Fife, Scotia. Un sofer care „nu avea mainile pe volan" a fost amendat cu 200 de lire sterline si a primit sase puncte de penalizare, a declarat Politia din Scotia, scrie BBC, preluat…

- Dacia Spring, primul model electric al marcii, a primit doar o stea din cinci la cunoscutele teste EuroNCAP. Organizația critica dur compania pentru ca a pus în vânzare o mașina care pune ocupanții în pericol și spune ca modul în care s-a comportat mașina în testele de…

- ​Csikszereda Miercurea Ciuc a reușit sa câștige, scor 2-1, meciul jucat pe terenul celor de la Ripensia Timișoara. Duelul a facut parte din etapa cu numarul XVI din Liga 2 la fotbal. Pentru gazde a marcat Vidrasan (45+1'), în timp ce pentru Csikszereda Miercurea Ciuc au înscris…

- FOTO ȘTIREA TA| RER Vest – RETIM inca fac MONOTORIZARE, in loc sa stranga gunoiul din ALBA IULIA FOTO ȘTIREA TA| RER Vest – RETIM inca fac MONOTORIZARE, in loc sa stranga gunoiul din ALBA IULIA Inainte de 1 Decembrie, data cand și-a intrat oficial in atribuții pe raza municipiului Alba Iulia, Asocierea…

- Fostul sef al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a semnalat fum gros pe linia pistelor de pe Aeroportul Otopeni, considerand ca acesta provine de la arderea unor deseuri. Garda de Mediu a transmis ca in zona respectiva mai multe persoane faceau un gratar. In Berceanu sustine ca este ofensatoare…

- In general, lenjeria intima feminina are o fundița de mici dimensiuni, pusa in zona elasticului, pe mijloc. Se pare ca acest mic detaliu are in spate o intreaga poveste, insa puțini cunosc explicația.