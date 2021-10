Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul pe care toți romanii trebuie sa-l cunoasca. Medicul Valeriu Gheorghița a explicat de ce testele pentru anticorpi nu pot fi trecute in certificatul verde, alaturi de trecerea prin boala și prezența schemei complete a vaccinarii anti-COVID. De ce nu sunt valabile testele de anticorpi pentru a…

- Valeriu Gheorghita, seful campaniei nationale de vaccinare, a explicat la Digi24 de ce testele de anticorpi nu pot fi trecute in certificatul digital alaturi de vaccinare, trecere prin boala sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR ori antigenic rapid.

- Oamenii continua sa se vaccineze in numar cat mai mare. Astazi, la centrul de vaccinare deschis in Obor, aproximativ 100 de persoane așteptau la coada pentru a se imuniza. Peste 400 de persoane s-au vaccinat aici zilnic, in aceasta saptamana, potrivit Digi24. Majoritatea oamenilor au ales serul Johnson&Johnson,…

- Poșta Romana a transmis intr-un comunicat ca va permite accesul tuturor clienților in oficiile poștale, fara a solicita certificatul verde la intrare, doar cu masca și respectarea normelor sanitare. ”Compania Naționala Poșta Romana asigura clienților sai acces total la serviciul universal in toate subunitațile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat luni Hotararea numarul 94 privind stabilirea unor noi reguli de protecție. Potrivit CNSU, certificatul verde este obligatoriu pentru accesul in mall-uri. Hotararea adoptata vineri de Guvern nu include, in varianta publicata in Monitorul Oficial,…

- Germania a inregistrat sambata cea mai ridicata rata a infectarilor cu Covid-19 de la jumatatea lunii mai, atingand pentru ultimele sapte zile pragul de 100 de cazuri la 100.000 de locuitori. Pana in luna august, acest prag era stabilit ca limita pentru introducerea unui lockdown strict, relateaza Reuters.…

- Certificatul verde nu o sa fie obligatoriu in biserici și la reuniunile religioase, iar Raed Arafat a explicat motivul pentru care Bisericile au fost exceptate de la restricțiile ce vor intra in vigoare de luni, 25 octombrie. Certificatul verde nu va fi obligatoriu in biserici si la reuniunile religioase…

- Incepand de vineri, italienii au nevoie de un certificat verde care sa ateste ca s-au vaccinat ori testat, pentru a intra in cafenele, restaurante, cinematografe, muzee, piscine sau sali de fitness.