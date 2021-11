Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Educatiei a declarat, vineri, ca testarea in scoli nu s-ar putea face de catre personal specializat, asa cum cer unele organizatii ale parintilor. Sorin Cimpeanu sustine ca procesul atat de necesar pentru siguranta sanitara in unitatile de invatamant va fi din prima clipa blocat,…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a explicat ca elevii vor fi testați in cazul in care un coleg de clasa este depistat cu infecție cu SARS-CoV-2. Daca este confirmata o a doua imbolnavire, clasa va trece in online, insa autoritațile iau in calcul și ipoteza de a le permite celor vaccinați sa participe…