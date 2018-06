Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei sustine ca firmele de comert online nu respecta legislatia in campaniile de reduceri, autoritatea constantand in cadrul unei analize sectoriale privind comertul electronic ca in cazul a aproximativ 29% din produsele monitorizate de Black Friday 2017, pretul taiat a fost mai…

- Primaria Municipiului Dej, prin Centrul National de Informare si Promovare Turistica Dej, va organiza vineri 4 mai 2018, de la ora 10:00, in Sala de conferințe a Muzeului Municipal din Dej o intalnire cu reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), ai agențiilor de turism din cadrul…

- Cifra de afaceri a agentiilor de turism a fost anul trecut de 2,306 miliarde lei, din care 2,067 miliarde lei cea a agentiilor tour operatoare si 239,151 milioane a celor cu activitate de vanzare, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Numarul total…

- Cifra de afaceri a agentiilor de turism a fost anul trecut de 2,306 miliarde lei, din care 2,067 miliarde lei cea a agentiilor tour operatoare si 239,151 milioane a celor cu activitate de vanzare, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Consiliul Concurenței a amendat cartelul contoarelor cu aproape 16 milioane de euro. Este o sancțiune record pentru cinci firme care instalau contoare pentru masurarea consumului de energie electrica. Amenzi au primit și un furnizor și un distribuitor de curent. Companiile și-au imparțit licitațiile…

- O investigatie a Consiliului Concurentei indica faptul ca tarifele la electricitate ar trebui sa scada. S-a descoperit ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu, cu prilejul lansarii raportului…

- Daca ArcelorMittal va decide sa vanda Sidex Galati, Comisia Europeana se va asigura ca noul cumparator nu va inchide combinatul si ca productia va continua, a declarat, joi, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.

- Cele cinci centre medicale vizate sunt Medicover Hospitals, Med Life, Arcadia Hospital, Genesys Medical Clinic si Rur Medical, iar Stem Sure Solutions si CBC Laboratories sunt cele banci de celule stem. "Fiecare maternitate avea o relatie contractuala de exclusivitate cu o banca de celule…