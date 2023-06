Stiri pe aceeasi tema

- Medicii dermatologi avertizeaza ca exista anumite riscuri ascunse asociate cu testerele de machiaj și potențialul lor de a provoca imbolnaviri.Clientele au posibilitatea sa testeze fondul de ten, rujurile și fardurile de pleoape inainte de a le achiziționa. Majoritatea magazinelor specializate ofera…

- Mult mai inspirati au fost cei care si-au luat liber mai devreme. Pe litoralul bulgaresc sau grecesc, unii turisti au facut deja plimbari lungi, si au incercat apa. Exista si o categorie aparte a romanilor, care si-au implinit un vis in aceasta vacanta si au ajuns la capatul lumii, in locuri de soare…

- Romania a produs primul campion mondial FCI (Federația Chinologica Internaționala) la Milano, in anul 2000. Este vorba de un caine ciobanesc caruia i s-a pus numele Romano Dominus. De atunci, canisa Romano a avut un cuvant greu se spus in acest domeniu. Descendenții lui Romano Dominus au adus zeci de…

- Majoritatea elementelor de manevra disponibile ale Rusiei din toate districtele militare, precum și principalele trupe aeriene supraviețuitoare, sunt deja implicate in operațiuni ofensive sau defensive in Ucraina, a raportat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW). Fii la curent cu cele…

- Majoritatea britanicilor, favorabili monarhiei in pofida scaderii interesului in randul tinerilor.Majoritatea britanicilor raman favorabili monarhiei, insa sprijinul pentru rege scade in randul celor mai tineri, potrivit unui sondaj publicat luni cu cateva zile inainte de incoronarea regelui Charles…

- Un judecator din SUA a oprit temporar, joi, cele mai multe dintre zecile de mii de procese care acuza ca pudra de talc pentru copii a Johnson & Johnson si alte produse cu talc au cauzat cancer si a oprit orice proces, ca parte a unei a doua incercari a unei filiale a companiei de a solutiona aceste…

- Opt din zece romani intentioneaza sa calatoreasca in 2023, insa 86% dintre acestia sustin ca nu au facut inca o rezervare, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate, publicat vineri, potrivit Agerpres.Conform cercetarii Teads, 63% dintre respondenti au declarat ca urmeaza sa faca aranjamentele…

- Un ciobanesc australian in varsta de un an a facut o calatorie eroica prin 241 km de gheața inghețata in Marea Bering, in care a fost mușcat de o foca sau de un urs polar inainte de a se intoarce in siguranța la casa sa din Alaska.Mandy Iworrigan, stapana lui Nanuq, care locuiește in Gambell, Alaska,…