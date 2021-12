Stiri pe aceeasi tema

- Un oraș din Romania iși inchide Targul de Craciun chiar in ajunul sarbatorilor. Care este explicația surprinzatoare a primarului și ce parere au cetațenii? Localnicii nu vor mai avea acces la targ chiar in ziua cea mare pe care sperau sa o sarbatoreasca cu muzica și vin fiert in aer liber. Orașul din…

- Suntem la cateva zile distanța de Craciun. In majoritatea orașelor mari, și nu numai, ori s-au deschis ori se vor deschide Targurile de Craciun. Majoritatea acestor targuri, din pacate, sunt cu acces limitat, numai pentru cei care sunt vaccinați și fac dovada vaccinari prin intermediul certificatului…

- Pentru ca a intrat in atmosfera sarbatorilor de iarna, in perioada 17-19 Decembrie, orașul Mioveni va gazdui concertele unor artiști celebri din Romania, dar și alte evenimente dedicate sarbatorilor din aceasta perioada. Nu vor lipsi produsele tradiționale, dulciuri cat cuprinde, vinul fiert, multa…

- Targul de la Craiova se afla in topul celor mai frumoase piete de Craciun din Europa. Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a declarat la un post de televiziune ca a costat foarte putin. Craiova este selectata in clasamentul celor mai frumoase piețe de Craciun din Europa, realizat de EuropeanBestDestinations.com,…

- In ultimii ani, Targurile de Craciun au devenit o traditie in Romania. Amenajate in cele mai cunoscute si mai primitoare spatii ale marilor orase, ele sunt ca un liant al Sarbatorilor de iarna intre evenimentele festive din Occident si traditiile romanesti.

- Cele mai așteptate targuri de Craciun din țara au avut festivitatea de deschidere ieri seara. Oamenii s-au putut bucura de bunatați tradiționale, vin fiert și multe dulciuri. Voia buna a fost intreținuta in cea mai mare parte de muzica. La Timisoara a fost deschis oficial aseara Targul de Craciun, in…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat cetațenii ca se lucreaza la ornarea bradului de Craciun de pe esplanada din Centru și la montarea casuțelor pentru Targul de Craciun. Bradul cu o inalțime de 20 metri și a fost adus de la Ocolul Silvic Bogata, comuna Baia. Luminile din bradul de Craciun…

- Targul de Craciun din Munchen este anulat din cauza ”creșterii exponențiale” a numarului infecțiilor Covid-19, a anunțat primarul Dieter Reiter. ”Este o veste amara, dar situatia dramatica din spitalele noastre si cresterea exponentiala a numarului de infectii nu imi lasa alta optiune”, a precizat primarul…