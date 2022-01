Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand vorbim despre frumusețe, de cele mai multe ori privim in ansamblu. Iar frumusețea fiecarei parți contribuie la frumusețea generala. Așa stau lucrurile și cu corpul nostru. De cele mai multe ori preferam sa admiram frumusețea incepand de…sus. Numai ca astazi incepem de…jos. Exact de la picioare.…

- Educația formala, de stat sau privata, se ocupa, in principal, de dezvoltarea aptitudinilor de comunicare sociala, abilitați tehnice și conduita productiva in relație cu exteriorul. Pentru cine are inclinația de lucru cu interiorul, oamenii sunt ajutați și direcționați spre preot, duhovnic, preainalți…

- Din capul locului spun ca nu am nici un fel de așteptari de la noul guvern de alianța impotriva naturii, anunțat in aceasta perioada. E un guvern pe repede-inainte, bun doar sa-i dea președintelui liniștea necesara partidelor de golf și a siestelor de weekend de la Sibiu. Sa-l salveze de la suspendare…

- In momentul de fața, pe langa cele aproape 2.000 locuri de munca disponibile la nivelul județului, exista o oferta atractiva de joburi și in cateva țari din Spațiul Economic European (SEE). Astfel, in prezent, firme din SEE cauta spre angajare 335 lucratori, in diverse domenii de activitate. Posibilitați…

- Pe 17 octombrie a.c., in tableta ,,De ce tace Președintele meu?”, va spuneam ca atunci cand incerc sa evaluez personalitatea cuiva am doua repere fundamentale: competențele sale profesionale și caracterul. Sunt convins de faptul ca un individ nu poate fi un bun manager al unui anumit domeniu, daca n-a…

- „INOFENSIV” este titlul tabloului semnat de pictorul Silviu Marian Dranga, din Damienești. Plecat din Romania in urma cu cincisprezece ani, autodidact și perseverent a urcat incet și sigur pe treptele afirmarii. A expus in mai multe orașe din Italia printre care Alcamo-Sicilia, Palermo și Roma și este…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, lista cu propunerile de ministri pentru portofoliile PNL din noul Cabinet. Potrivit anuntului facut de Ciuca la finalul Biroului Executiv al PNL, propunerile sunt: Alina Gorghiu – Ministerul Justitiei, Florin Roman – Ministerul Economiei, Catalin Predoiu…

- Depistat in trafic de polițiști, sub influența alcoolului La data de 17 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Brusturoasa, aflandu-se in exercitarea atributiunilor de serviciu au oprit in trafic un autoturism care circula pe raza comunei Palanca, la volanul caruia a fost identificat…