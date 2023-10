De ce tace Mouratoglou?! Ne place ori nu, iar noua, romanilor, sigur nu ne place, trebuie sa admitem ca Simona Halep n-a fost sancționata degeaba. Probabil ca fara voia ei, cazand la mijloc, a folosit o substanța interzisa, un colagen compromis cu Roxadustat. Ca atare, verdictul Agenției Internaționale de Integritate in Tenis (ITIA) s-a bazat pe certitudini, nu pe banuieli, pe presupuneri. Ne e greu sa acceptam, doare, ca Simona s-a dopat. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

