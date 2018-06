Stiri pe aceeasi tema

- Semifinala de la Roland Garrod dintre Simona Halep și Garbine Muguruza a fost urmarita din tribunele stadionului Philippe Chatrier de Gica Hagi și Gica Popescu. Cei doi au venit special la Roland Garros pentru a o urmari pe sportiva noastra. Cei doi au stat in loja alaturi de Stere Halep, tatal Simonei.…

- ROLAND GARROS 2018. Simona Halep si Gica Hagi se cunosc inca de cand liderul WTA era doar un copil. Hagi a incurajat-o de fiecare data si si-a declarat in repetate randuri increderea ca poate ajunge cea mai buna jucatoare din lume. Gica Hagi si Gica Popescu au sustinut-o din tribune pe Simona,…

- Sunt atatea brate sus, in tribuna, incat este greu sa vezi ce se intampla in loja Simonei, sau pe teren. Dar gesturile Simonei sunt clare: o miscare sacadata, repetata din brate, la nivelul pieptului. Cu ciateva secunde mai inainte, aceste brate erau sus in aer. Sus de tot. Simona Halep s-a calificat…

- Halep si Muguruza se vor duela joi pentru un loc in finala de la Roland-Garros. Garbine Muguruza Blanco a postat un mesaj pe Twitter dupa victoria cu Sarapova din sferturi, in care a spus ca e foarte fericita sa revina in penultimul act al Open-ului de la Paris. "Ma bucur sa fiu din nou in semifinale…

- Jucatoarea aflata pe locul 3 in ierarhia mondiala a postat un mesaj pe Twitter dupa victoria cu Sarapova din sferturi, in care a spus ca e foarte fericita sa revina in penultimul act al Open-ului de la Paris si ca abia asteapta duelul cu Halep. Muguruza a invins-o pe Sarapova intr-o ora 13 de minute,…

- Daria Kasatkina (14 WTA, 21 de ani) face turneul carierei la Roland Garros. In sferturi dupa ce a eliminat-o pe Caroline Wozniacki, rusoaica se pregatește acum pentru duelul din semifinale cu Sloane Stephens. Totuși, talentata rusoaica s-a confruntat cu probleme de o alta natura la Roland Garros. Kasatkina…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in sferturile turneului de la Roland Garros dupa ce a trecut categoric de Elise Mertens, locul 16 WTA, scor 6-2, 6-1. (Detalii aici) Simona Halep va juca in sferturi cu invingatoarea partidei Angelique Kerber - Caroline Garcia La conferința de presa, Simona Halep…

- Simona Halep, despre jocul pe zgura. Cum arata jucatoarea perfecta pe suprafața roșie. ”Zgura este o suprafața care solicita mental. Trebuie sa fii puternica mental, pentru a duce raliuri lungi și pentru a fi capabila sa alergi. Bine, unele alearga, altele – nu, ele doar lovesc puternic și pe zgura.…