- Agenția Europeana a Medicamentului a autorizat recent utilizarea in UE a vaccinului anti-COVID creat de Johnson & Johnson. Astfel, agenția explica tot ce trebuie sa știe oamenii despre serul companiei americane. Un nou vaccin impotriva COVID-19 Agenția Europeana a Medicamentului informeaza ca vaccinul…

- Unele regiuni din Spania incep sa relaxeze, timid, restricțiile. In Castilla La Mancha accesul in localuri se va face doar dupa scanarea unui cod QR, iar Madridul vrea sa prelungeasca programul barurilor și restaurantelor.

- Ideea de „pașaport Covid” care sa ateste ca am fost vaccinați și in baza caruia sa circulam fara restricții in Europa este considerata de unii ca fiind o discriminare. Președintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, explica faptul ca statele membre UE au posibilitatea…

- Romanii afectati de pana de curent care a avut loc vineri dupa-amiaza in aproape toate statele europene vor putea fi despagubiti dintr-un fond constituit la nivelul Comisiei Europene, iar daca se va gasi vinovatul acestui incident, el va suporta despagubirile, a anuntat, sambata, ministrul Energiei,…

- Numarul angajatilor care pot lucra de acasa variaza mult in tarile din zona euro, potrivit unui articol privind impactul Covid-19 pe piata muncii din urmatorul buletin economic al Bancii Centrale Europene. Criza provocata de pandemie poate accelera insa telemunca si sa reduca diferentele digitale dintre…

- Doua asociatii dintr-un mare oras din Romania au lansat o actiune prin care romanilor care s-au vaccinat anti-Covid li se ofera o reducere de 10% in unele restaurante din localitate, scrie Mediafax.

- Ambasada Romaniei la Londra a intervenit pentru repatrierea a 95 de cetateni romani afectati de restrictiile de calatorie impuse in contextul pandemiei de COVID-19, precum si a aproape 500 de muncitori sezonieri care si-au incheiat contractele in Marea Britanie. Romanii au fost transportati in tara…

- O echipa speciala a ambasadei Romaniei la Londra se afla la acest moment la Folkestone, zona de intrare in Eurotunnel, pentru a acorda asistenta consulara cetatenilor romani afectati de masurile adoptate de Regatul Unit si de unele state europene, in contextul eforturilor de limitare a raspandirii…