- Este coada de Ambulanțe la Spitalul de Boli Infecțioase “Sfanta Parascheva” din Iași. In spitalele din localitate nu mai sunt locuri, iar rata imbolnavirilor e in continua creștere. Medicii incearca sa gaseasca soluții pentru pacienții infectați cu COVID, aflați in stare grava. Duminica, la pranz, in…

- Pacienții infectați cu diferite boli ușor transmisibile, incepand de maine, nu vor mai fi internați la Spitalul de Boli Infecțioase, ci la secțiile de specialitate ale celorlalte spitale din județ. Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a declarat ca medicii din respectivele spitale vor putea beneficia…

- Medicul Carmen Dorobaț, de la Spitalul de Boli Infectioase “Sfanta Parascheva” din Iasi, a atras atenția asupra faptului ca aceste creșteri nu se vor opri."Ne așteptam și am spus și in gtrecut ca odata cu intoarcere celor mulți din vacanța și intensificarea socializarii, putem sa ne așteptam la astfel…

- Medicul Carmen Dorobaț, de la Spitalul de Boli Infectioase “Sfanta Parascheva” din Iasi, a atras atenția ca tinerii și copiii infectați cu varianta Delta pot face forme mai grave de COVID-19, mai ales ca puțini dintre ei sunt vaccinați.„Inceputul așa a fost, la pacienți cu varste de peste 50-60 ani,…

- Spitalul de Boli Infectioase ”Sfanta Parascheva” din Iasi este singurul din regiunea Moldovei care detine kit-uri de depistare a tulpinii Delta a coronavirusului, a declarat managerul Florin Rosu. Specialistii unitatii medicale identifica aceasta mutatie a virusului SARS Cov-2, iar ulterior probele…

- "Din cele 7 probe trimise de la Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" la Institului Matei Bals pentru secventiere, la 4 s-a evidentiat existenta tulpinii Delta", a declarat Vasile Cepoi, directorul DSP Iasi. Dat fiind faptul ca anchetele epidemiologice arata ca doar o parte din cazuri au…

- "Din pacate, in aceasta saptamana avem intr-adevar sapte pacienti suspecti de infectie cu tulpina Delta. Asa cum se stie, Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" este centru de screening pentru tulpina Delta, dar si a celorlalte tulpini de Covid 19. Probele au fost trimise catre Bucuresti,…