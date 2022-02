Sindicatul Producatorilor Agricoli Olt (SPA) atrage atenția ca masurile privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor și masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania trebuie sa țina cont de realitațile din teren. Legumicultorii se plang ca in cazul lor se are in vedere fixarea unei cantitați maxime de 100 kilograme de substanța activa pe hectar pe an, cu mult prea puțin fața de necesar, dar și comparativ cu alte culturi, in condițiile in care legumele sunt recunoscute pentru consumul ridicat de substanțe chimice. Cererile lor sunt susținute și de catre Academia de Științe Agricole și Silvice…