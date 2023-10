Nunta care a avut loc in Irak a șocat pe toata lumea, asta dupa ce tavanul localului a luat foc, iar peste 115 persoane s-au stins din viața printre care și rudele mirilor. Acum, cei doi sunt nevoiți sa se mute in alt oraș deoarece nu mai pot trai in comunitatea lor, asta pentru ca multe persoane ii considera vinovați pentru tragedie.