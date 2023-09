Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au experiența cu energia nucleara și din acest motiv au fost aleși de catre americani sa gazduiasca prima centrala electrica din Europa care va functiona cu reactoare modulare mici (SMR) John Kerry, emisarul presedintelui SUA pentru clima, a declarat intr-un interviu pentru Digi24, de ce Statele…

- John Kerry, emisarul presedintelui SUA pentru clima, a explicat joi, intr-un interviu pentru Digi24, de ce Statele Unite au ales Romania pentru construirea, la Doicesti, a primei centrale electrice din Europa care va functiona cu reactoare modulare mici (SMR).Intrebat de ce a fost aleasa Romania…

- O mașina a fost lovita de un tren de calatori, marți seara, la trecerea de cale ferata in comuna Doicești. Din fericire, potrivit ISU Dambovița, nu au existat victime. La scurt timp dupa impact, echipajele de intervenție au inceput operațiunile de degajare a autoturismului de pe calea ferata. Dupa cateva…

- Informațiile despre reactoarele modulare din SUA, care vor fi instalate la Doicești, in Romania, devin din ce in ce mai dubioase. Reactoarele sunt in faza de laborator, dar și mai grav este ca tot in laborator vor fi și construite. Mai mult, ca sa mențina proiectul comercial s-au facut derogari de la…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a avut o intalnire cu conducerea EXIM BANK, in SUA, el precizand ca institutia s-a angajat sa contribuie cu o finantare de 3 miliarde de dolari la constructia unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, si cel putin inca pe atat la proiectul reactoarelor nucleare de mici…

- Un accident violent a avut loc, joi, in jurul orei 11.00, pe Drumul Național 71, intre localitațile Ilfoveni și Mircea Voda. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, doua persoane au fost ranite. Victimele au fost evaluate la fața locului de catre echipajele medicale ajunse la fața locului. In urma…

- O suta de reviste medicale din intreaga lume, inclusiv cele mai prestigioase, au lansat un apel comun rar pentru actiuni urgente in vederea eliminarii armelor nucleare, considerand amenintarea unei catastrofe nucleare ca fiind "semnificativa si in crestere", transmite joi AFP.

- Clujenii Simion și Teofil Mureșan, patronii grupului E-INFRA și a companiei Nova Power & Gas au semnat un memorandum cu Nuclearelectrica, compania americana NuScale Power și grupul Samsung pentru a implementa in Europa Centrala și de Est proiectul unor minicentrale nucleare. Prima centrala de acest…