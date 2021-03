Stiri pe aceeasi tema

- Un cadru medical care a lucrat in secția ATI dedicata bolnavilor COVID a Spitalului Clinic Județean Sibiu a facut destainuiri despre ce inseamna sedarea aplicata bolnavilor cu insuficiența respiratorie. „Pe un om cu insuficiența respiratorie, daca il sedezi, moare”, spune cadrul medical, potrivit publicației…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș au pus in aplicare, joi dimineața, 190 de mandate de percheziție domiciliara, in 17 județe și in municipiul București, la sediile și locuințele unor persoane fizice și juridice. Persoanele vizate sunt banuite de comiterea…

- Principalele investiții s-au derulat la Alba Iulia, Biia, Sebeș și Cugir. In acest an, compania a planificat inlocuirea a 12,5 km de conducte și branșamente de gaze naturale din județ Alimentarea cu gaze naturale in condiții de siguranța și racordarea de noi consumatori la sistemul de distribuție a…

- Presedintele Grupului de Vaccinologie din cadrul Societații Naționale a Medicilor de Familie a explicat care sunt diferențele între reacțiile adverse care pot aparea dupa vaccinul Pfizer sau dupa cel de la AstraZeneca. Acesta a subliniat ca medicamentele antitermice nu trebuie…

- Anul 2020, anul pandemiei de coronavirus, a avut și cateva parți bune. Datorita restricțiilor impuse pentru combaterea virusului Sars-CoV-2, padurile din țara au „respirat”. Comparativ cifrelor furnizate de Ministerul Mediului la solicitarea Puterea.ro, in 2019 s-a furat mai mult material lemnos decat…

- Pana astazi, 15.841 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: Dana Budeanu a ales Fatalaul Anului 2020 In intervalul 31.12.2020 (10:00) – 01.01.2021 (10:00) au fost raportate 74 de decese (48 barbați și 26 femei), ale unor pacienți infectați cu…

- In timpul crizei sanitare actuale, pacienții care sufera de boli cronice incurabile au de suferit. Fundația HOSPICE Casa Speranței e acolo pentru ei, cu servicii de ingrijire paliativa oferita in mod gratuit tuturor celor care au nevoie. Pana la final de an, societațile comerciale și personele fizice…

- Biroul Electoral Central (BEC) a transmis, joi seara, ca a adoptat 45 de decizii de respingere a cererilor de renumarare a voturilor si de anulare a alegerilor formulate de Partidul Miscarea Populara (PMP), dar si de alte formatiuni si persoane fizice, în cazul unor sectii de votare din mai multe…