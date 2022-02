De ce sunt importante showroom-urile auto? Land Rover București, dealer auto cu servicii complexe Daca sunteti in cautarea unei masini Land Rover sau Jaguar si doriti sa aveti la dispozitie toate informatiile posibile despre acestea, puteti sa va treceti in agenda o vizita la showroom-ul auto Land Rover Bucuresti, unde sigur veti reusi sa le obtineti. Intr-o lume tot mai digitalizata, dealerii auto continua sa fie esentiali in procesul de vanzare a masinilor, in principal datorita serviciilor pe care le acorda, dar si ofertelor promovate. Suprematia acestora asupra pietei auto dateaza din anul 1898, cand prima reprezentanta auto a fost creata de catre William E. Metzger. De atunci… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

