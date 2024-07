Stiri pe aceeasi tema

- Peisajul demografic global este in pragul unei schimbari istorice Raportul dintre numarul barbaților și al femeilor variaza semnificativ. In prezent, sunt mai mulți barbați in lume decat femei. Insa lucrurile sunt pe cale sa se schimbe, scrie ScienceABC . La nivelul anului 2022, exista doar o ușoara…

- Astrologii au dezvaluit trei semne zodiacale care fac barbați de familie excelenți. Acești barbați sunt creați de Univers pentru a forma relații puternice, fericite și sanatoase.**Taur**Persoanele nascute sub semnul Taurului apreciaza in mod deosebit stabilitatea și securitatea.

- Vechiul mister al motivului pentru care femeile traiesc mai mult decat barbații și-ar putea gasi rezolvarea in cele mai mici și cele mai mari celule ale corpului: spermatozoizii și ovulele care sunt esențiale pentru procesul de reproducere la om, relateaza The Guardian.

- Femeile traiesc mai mult decat barbatii, dar au mai multi ani de sanatate precara, potrivit unei analize a diferentelor de sanatate intre femei si barbati la nivel mondial, care, potrivit expertilor, subliniaza nevoia urgenta de actiune pentru a imbunatati sanatatea femeilor, informeaza News.ro.

- Femeile au o viața mai lunga, dar traiesc mai mulți ani cu probleme de sanatate decat barbații, conform unui studiu publicat de Lancet Public Health. Este nevoie de intervenția urgenta pentru imbunatațirea sanatații femeilor la nivel global, atrag atenția cercetatorii.

- Deși se spune ca barbatul este stalpul, se pare ca un nou studiu analizeaza de ce femeile traiesc mai mult decat barbații, iar o dovada a acestei idei este și femeia din Cluj care are 100 de ani, și care a dezvaluit secretul longevitații sale. De ce femeile traiesc mai mult decat barbații? Femeile traiesc…