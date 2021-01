Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea presedintelui-ales al Statelor Unite de a-si impune agenda depinde de rezultatul a doua alegeri pentru Senat din statul Georgia. Cu toate ca ziua scrutinului este cea de 5 ianuarie, cetatenii au votat deja prin corespondenta in numar mare in cadrul celor doua curse electorale foarte stranse.

- Epopeea alegerilor prezidențiale din Statele Unite continua și la doua luni dupa scrutin. Washington Post a publicat o inregistrare in care președintele Donald Trump este auzit cerandu-i unui oficial din Georgia sa „gaseasca” suficiente voturi pentru a schimba rezultatul alegerilor. „Vreau doar sa gasesc…

- Cu soarta Senatului atarnand de alegerile pentru doua locuri de senator in Georgia, acuzele si schemele lui Trump din ultimele saptamani ar putea avea un efect de ricoseu profund neplacut pentru republicani: boicotarea scrutinului de catre o parte a propriei baze electorale.

- Renumararea buletinelor de vot in statul Georgia a confirmat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, informeaza BBC.In acest stat, democratul a obținut 12.284 de voturi in plus fața de Donald Trump.Presedintele ales al SUA a denuntat "iresponsabilitatea incredibila"…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a publicat pe republica.ro un editorial despre alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii. CTP ii critica pe cei care au votat Donald Trump si considera ca raul facut de acesta Statelor Unite va „ramane ca o tumoare neextirpata“.

- Donald Trump, președintele in exercițiu al Statelor Unite, a fost un admirator al Nadiei Comaneci, pe care a invitat-o, in 2008, la ediția cu celebritați a reality-show-ului „Ucenicul”, realizat de miliardarul american la NBC. Donald Trump incearca sa obțina cel de-al doilea mandat la Casa Alba, insa…

- Mary Trump, una dintre nepoatele președintelui Statelor Unite și autoarea carții „Prea mult și niciodata destul. Cum a creat familia mea cel mai periculos om din lume", i-a acordat un interviu in exclusivitate jurnalistei Digi24 Andreea Popa. Mary Turmp a vorbit despre alegerile din SUA, cum e Donald…