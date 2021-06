De ce sunt atât de greu de descifrat facturile de gaze și electricitate? Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat la emisiunea “In fața ta” de la Digi 24 ca oamenii trebuie sa se intereseze care sunt cele mai avantajoase oferte pentru gaze și electricitate pentru ca cine nu face nimic de la 1 iulie va avea de pierdut. Chiar daca acum diferențele de cost nu sunt atat de mari, ele se vor vedea la iarna mai ales la factura de gaze. Chirițoiu a atras atenția insa ca “nu e foarte simplu sa pricepi facturile de gaze și electricitate” și ca ele “ar putea fi un pic mai prietenoase”. “A aparut momentul de criza din ianuarie, lumea s-a alertat, am vazut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii de gaze si electricitate vor avea in oferta lor si contracte mai avantajoase o data cu liberalizarea pietei si este important sa convingem cat mai multi oameni sa treaca in contracte mai bune pentru ei iar daca nu vor face efortul sa se intereseze, vor fi mutati catre contracte mai scumpe,…

- Furnizorii de gaze si electricitate vor avea in oferta lor si contracte mai avantajoase o data cu liberalizarea pietei si este important sa convingem cat mai multi oameni sa treaca in contracte mai bune pentru ei iar daca nu vor face efortul sa se intereseze, vor fi mutati catre contracte mai scumpe,…

- Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat la emisiunea "In fața ta" ca oamenii trebuie sa se intereseze care sunt cele mai avantajoase oferte pentru gaze și electricitate pentru ca cine nu face nimic de la 1 iulie va avea de pierdut. Chiar daca acum diferențele de cost nu sunt…

- Cine nu a ales inca o oferta de pe piata concurentiala de energie electrica, o poate face oricand, pe tot parcursul anului. Contractele de furnizare a energiei electrice la pretul pentru serviciul universal raman in vigoare pana la data la care optati pentru alte oferte, la preturi competitive, fara…

- Cine nu a ales inca o oferta de pe piața concurențiala de energie electrica, o poate face oricand, pe tot parcursul anului. Contractele de furnizare a energiei electrice la prețul pentru serviciul universal raman in vigoare pana la data la care optați pentru alte oferte, la prețuri competitive, fara…

- Consiliul Concurentei monitorizeaza cu atentie piata de electricitate, in contextul liberalizarii preturilor, si are deja doua investigatii in derulare pe aceasta tema, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu. "Inca de la inceputul procesului de liberalizare,…

- Consiliul Concurentei monitorizeaza cu atentie piata de electricitate, in contextul liberalizarii preturilor, si are deja doua investigatii in derulare pe aceasta tema, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu. "Inca de la inceputul procesului de liberalizare,…

- Prețul energiei electrice pentru consumatorii finali va crește cu aproximativ 25%, susțin surse ale Bani.md. Se intampla dupa ce autoritațile au ratat liberalizarea pieței energiei electrice, Republica Moldova ramanand dependenta de energia livrata din regiunea transnistreana. Potrivit surselor…