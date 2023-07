Stiri pe aceeasi tema

- Romania conduce in topul tarilor europene in privinta numarului de accidente rutiere, cu circa 400.000 de accidente rutiere in fiecare an, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). Potrivit UNSAR, pentru fiecare accident, in Romania se platesc…

- Numarul persoanelor asigurate printr-o asigurare voluntara de sanatate este in crestere, depasind 630.000 la finalul anului 2022, arata datele Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), potrivit Agerpres. “Din ce in ce mai multi romani sunt protejati de o asigurare…

- ”Din ce in ce mai multi romani sunt protejati de o asigurare voluntara de sanatate, avand, astfel, acces la servicii medicale de calitate. Astfel, potrivit datelor UNSAR, numarul persoanelor asigurate prin acest tip de polita este in crestere, depasind 630.000 la finalul anului 2022. Anul trecut, asigurarile…

- Romania este campioana la tot ceea ce inseamna accidente rutiere, sase autovehicule din 100 provoaca o dauna si pierdem anual 1.600 de oameni in astfel de accidente, a declarat, miercuri, la o conferinta de profil, Alexandru Ciuncan, director general si presedinte al Uniunii Nationale a Societatilor…

- Indemnizatiile brute platite romanilor in baza politelor de asigurari de viata, inclusiv maturitatile si rascumpararile, au crescut anul trecut cu peste 25% fata de 2021, pana la valoarea de 1,8 miliarde de lei, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR)."Romanii…

- Proprietarii de locuinte si companiile din Romania au primit, in perioada 2013 – 2022, despagubiri de aproape 25 de milioane de euro (116 milioane lei) din partea companiilor de asigurari membre UNSAR, ca urmare a producerii de inundatii si alunecari de teren. Potrivit unui comunicat al Uniunii Nationale…

- Proprietarii de locuinte si companiile din Romania au primit, in perioada 2013 - 2022, despagubiri de aproape 25 de milioane de euro (116 milioane lei) din partea companiilor de asigurari membre UNSAR, ca urmare a producerii de inundatii si alunecari de teren.Aceste despagubiri au fost platite atat…