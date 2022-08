Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a estimat marti ca Statele Unite sunt direct implicate in conflictul din Ucraina, intrucat informatiile despre amplasarea trupelor ruse obtinute de SUA prin mijloacele de spionaj militar sunt transmise armatei ucrainene si de asemenea SUA valideaza si coordoneaza atacurile ucrainene asupra acestor…

- Președintele american Joe Biden a cerut luni Rusiei și Chinei sa arate „buna-credința” și se implice in negocieri privind controlul armamentului nuclear, subliniind ca Moscova, in special, are datoria de a da dovada de responsabilitate dupa ce a invadat Ucraina. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca…

- Casa Alba enumera tensiunile in privința Taiwanului și razboiul din Ucraina printre subiectele care vor fi abordate in discuția telefonica dintre președintele SUA, Joe Biden, și al Chinei, Xi Jinping, care este așteptata sa aiba loc in aceasta saptamana. Insa miza adevarata - potrivit unei analize Politico…

- Americanii au mai gasit un front de lupta. Dupa cazul Ucraina, care este in plina desfasurare, Casa Alba isi centreaza atentia si asupra conflictului Taiwan-China. Reamintim ca SUA au susținut afirmația Taiwanului potrivit careia stramtoarea care separa insula Taiwan de China este o cale navigabila…

- Presedintele american Joe Biden s-a angajat sa foloseasca armata americana pentru a apara Taiwanul in cazul in care China ar invada aceasta tara, in remarcile facute in timpul primei sale vizite in Japonia in calitate de presedinte al SUA, scrie FT. „Da. Acesta este angajamentul pe care ni l-am luat”,…

- Portavionul Liaoning al Marinei Armatei Populare de Eliberare a Chinei (PLA) a efectuat peste 100 de operațiuni in șase zile, intr-o serie de exerciții in apropierea Japoniei și Taiwanului. Exercițiile, care s-au desfașurat pe parcursul unei saptamani, intre 3 și 9 mai, au avut loc la aproximativ 160-230…

- In condițiile in care prețurile la materiile prime au ajuns la niveluri istorice, 2022 se anunța un an bun pentru fermieri și industria agricola, fiind așteptata o profitabilitate ridicata, susține Jean Philippe Riffat, Commercial Unit Leader Europa Centrala Corteva Agriscience. El considera ca exista…

- Directorul CIA, Bill Burns, a avertizat sambata ca președintele rus Vladimir Putin a mizat foarte mult pe a doua faza a razboiului sau din Ucraina și crede ca „dublarea” conflictului militar este in continuare cea mai buna cale pe care o are de urmat, scrie Reuters, conform blacknews.ro . Aceasta mentalitate,…