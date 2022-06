Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul "se impusca in cap" prin incercarea de a limita importurile de gaze si petrol din Rusia in contextul conflictului din Ucraina, spre deosebire de China, care a crescut livrarile de energie, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a declarat ca parteneriatul…

- Financial Times scrie ca lumea trebuie sa se pregatesca pentru cea mai mare crestere a pretului la petrol „care a existat vreodata". Directorul executiv al JPMorgan, Jamie Dimon, este de parere ca barilul de petrol ar putea sa ajunga pana la pretul record de 175 de dolari anul acesta, informeaza Financial…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va veni in Europa la sfarsitul lunii iunie pentru a participa la reuniunea Grupului G7, in Germania, si la summitul Aliantei Nord-Atlantice, in Spania. „Presedintele Joseph R. Biden se va deplasa in oraselul Schloss Elmau, situat in sudul Germaniei, pe 25 iunie,…

- Presedintele Joe Biden va merge in Arabia Saudita la sfarsitul acestei luni, incalcandu-si promisiunea pe care o facea in calitate de candidat la presedintie de a trata aceasta tara drept un stat „paria”. Candidatul Biden spunea ca va pedepsi regatul pentru asasinarea brutala a jurnalistului Jamal Khashoggi,…

- „Niște colegi, care nu au fost in stare sa scrie trei randuri la Legea off shore, se așteptau ca Guvernul și Ministerul Energiei sa vina cu legea off shore. Am spus-o din 2019, nici ministerul și nici guvernul nu vor veni cu o lege off shore. Am avut un experiment, zic eu, nefericit in 2018. Guvernul,…

- Carburanții se scumpesc, alimentele incep și ele, cresc costurile la credite, iar experții avertizeaza ca ar putea aparea probleme și in construcții, ba chiar și in domeniul cipurilor, care ar pune in pericol inclusiv industria auto din țara.Invadarea Ucrainei de catre Rusia a dus aproape instantaneu…

- O investigație jurnalistica internaționala, la care ziarul Libertatea a participat impreuna cu alte noua publicații din Europa, printre care Deutsche Welle, The Guardian și El Diario, arata cat de puțin țin cont autoritațile de deversarile ilegale. Iar autoritațile romanești sunt campioane ale delasarii,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si cel al Chinei, Xi Jinping, vor discuta, vineri, despre invazia Rusiei in Ucraina, potrivit unei declaratii transmise de Casa Alba, citata de CNN.