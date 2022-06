Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au creat un algoritm care poate scana imagini astronomice vechi pentru a gasi roci spatiale neobservate, ajutand la detectarea obiectelor care ar putea pune in pericol Pamantul intr-o zi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca persoanele care ii ajuta pe altii sunt mai fericite. Esential este insa ca ele sa-si impuna teluri concrete, care pot fi atinse. Jennifer Aaker, de la Universitatea Stanford, autoarea cercetarii, spune ca oamenii cauta fericirea, dar nu stiu ce ar trebui sa faca pentru…

- Cercetatorii au intinerit celulele pielii unei femei de 53 de ani, iar acum acestea sunt echivalentul celor ale unei tinere de 23 de ani. Oamenii de stiinta de la Cambridge sustin ca pot face acelasi lucru si cu alte tesuturi din organism. Scopul final este de a dezvolta tratamente pentru boli legate…

- O echipa de cercetatori a publicat luna trecuta o analiza cu explicații detaliate ale unui nou mesaj pregatit sa fie lansat in spațiu pentru formele de viața extraterestre. Mesajul de 13 pagini scris in cod binar conține concepte matematice și fizice, informații despre ADN-ul uman și locația Pamantului,…