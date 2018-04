Daca ai calatorit cu avionul, probabil ai intampinat o insotitoare de zbor cu mana la spate. In momentul in care cobori din autobuzul care te duce pe pista, te indrepti spre avion. Dupa ce ai urcat scara, la intrarea in aeronava esti intampinat. De ce stewardesele tin mana la spate De cele mai multe ori, […] The post De ce stewardesele tin mana la spate cand intampina pasagerii. Ce fac in acel moment appeared first on Cancan.ro .