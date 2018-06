Stiri pe aceeasi tema

Dupa mai bine de o luna de ancheta, procurorii par sa contureze totuși o ipoteza sigura in cazul fetiței de 3 ani din Baia Mare care a fost ucisa cu sange rece. Anchetatorii au emis o noua ipoteza in cazul crimei care a avut loc in Baia Mare in urma cu o […] The post…

Vica Blochina nu-și arata deloc varsta, asta pentru ca a descoperit picaturile magice. Și poate manca orice! Vedeta, invitata intr-o emisiune, a dezvaluit ș ice are de gand sa faca pe plan profesional. „Mananc si nu ma ingras, sunt niste siropuri. Sunt diuretice, mananc…

Medicul austriac Rudolf Brojs a descoperit un remediu pentru cancer! El și-a petrecut intrega viața in cautarea unui remediu pentru a scapa definitiv de cancer. L-a descoperit și a tratat cancerul in doar 45 de zile. Acesta a descoperit un suc ce stimuleaza sistemul imunitar,…

In cadrul unei dezbateri purtate in comitetul de știința, spațiu și tehnologie din Camera Reprezentanților, organizata miercuri, republicanul Mo Brooks a respins impactul incalzirii globale asupra marilor și oceanelor, venind cu o explicație care i-a lasat cu gura cascata pe

Este greu de imaginat amploarea poluarii cu plastic din oceanul planetar - v-am prezentat si noi imagini si v-am povestit despre adevaratele insule de gunoaie. Dar solutii exista, care de care mai ingenioase - si mai functionale. Printre ele - un uriaș sistem de bule de aer.

O creatura imensa a eșuat pe malul unei plaje din Filipine, sambata (12 mai). Localnicii s-au speriat și au chemat autoritațile, dar nici acestea nu au putut face mare lucru. Monstrul mirositor care a speriat locuitorii satucului nu seamana cu nicio creatura marina cunoscuta. Oamenii cred ca este un…

Satul Acciaroli din sud-vestul Italiei nu este un loc obisnuit. Este locul unde traieste cel mai mare numar de oameni ajunsi la varsta de 100 de ani sau care au trecut peste aceasta limita. Mai mult de o persoana din zece, din totalul de 700 de locuitori ai satului, are peste 100 de ani. Acest…

- Hafniul este un metal de tranzitie de culoare gri-argintiu. A fost descoperit in 1923, fiind chiar inainte de ultimul element cu nucleu stabil care a fost adaugat la tabelul periodic (ultimul este reniul descoperit in 1925).