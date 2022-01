De ce spune Alexandru Arșinel că ar fi fost umilit de primarul Nicușor Dan Alexandru Arșinel nu ar nevoie de prea multe descrieri, fiind știut de tata lumea in urma celor peste 55 de ani de cariera! Prezent pe scena aproape tot timpul, vestea ca nu iși mai poate continua activitatea a venit ca un șoc pentru el. De ce se spune ca ar fi fost umilit de primarul Nicușor Dan și ce legatura este, de fapt, intre cei doi! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

- Alexandru Arșinel este considerat unul dintre cei mai mari actori ai teatrului romanesc. Celebrul artist are sanatatea șubreda, iar la cei 82 de ani pe care-i poseda are mare grija de starea sa de sanatate. Colegul de scena al regretatei Stela Popescu nu și-a revenit complet dupa operația la inima pe…

- Alexandru Arsinel iese din casa strict pentru medic sau pentru a merge la teatru, unde a ramas colaborator. A devenit recent pensionar, dupa ce primarul Nicusor Dan nu i-a mai prelungit contractul cu Teatrul Constantin Tanase, unde a jucat peste 60 de ani si a detinut functia de director.

- Timp de aproape 60 de ani, Alexandru Arșinel a slujit scena teatrului de comedie, atat din postura de actor și partener al regretatei Stela Popescu, dar și din cea de director al Teatrului „Constantin Tanase”. Dupa preluarea mandatului de Primar General, dupa cum declara artistul, in pixul sau statea…

