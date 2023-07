De ce sparg grecii farfurii la petreceri? Istoria din spatele acestui obicei Fie ca este vorba de o taverna, o nunta, un botez sau o petrecere intima, grecii sparg farfurii și inițial ai putea crede ca este un accident. Ei bine, este un obicei stravechi al grecilor la sarbatori, insoțit adesea cuvantul „Opa!” exprimat cu bucurie. Spargerea farfuriilor a devenit cunoscuta și pentru cei din afara Greciei dupa lansarea filmului din 1960, „Never on Sunday”. Exista o scena care prezinta personajele principale intr-un moment tumultuos de distracție, in timp ce paharele cad și se sparg pe podea in timpul unor dansuri. Spargerea farfuriilor se face atat de bucurie, cat și in doliu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

