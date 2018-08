Vineri s-a lansat oficial Galaxy Note 9, cel mai nou model de varf de gama al Samsung. Telefonul are ecran de 6,4 inci, bateria este de 4.000 mAh, iar memoria este de 6 GB RAM. Și prețul acestui model cu super-specificații este pe masura; de la 4.500 de lei, iar in piața in care intra sunt modele tot mai multe care ajung la peste 1.000 de dolari, versiunile de top cu maxima stocare mergand spre 1.500 de dolari. Cum s-a ajuns aici și de ce prețurile smartphone-urilor de varf de gama vor mai crește, puteți citi in articol.