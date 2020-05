Stiri pe aceeasi tema

- O radiografie a ligilor de handbal din Europa arata un lucru clar: doua treimi din federații au decis sa nu acorde titlul și doar o treime au acordat medalii Federația Romana de Handbal va trebui, cat de curand, sa ia o decizie in privința sezonului actual, atat la feminin, cat și la masculin. Situația…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, sustine ca „accidentul” cu numarul mare de cazuri de pacienti cu coronavirus de la Spitalul Judetean Suceava este regretabil si ca spera sa nu se repete si in alte zone ale tarii. „Cine este vinovat va trebui sa raspunda in mod categoric. Acest…

- "Politic, lucrurile sunt foarte clare. Solicitam, si o sa am in aceasta saptamana o intalnire cu premierul, impreuna cu ceilalti lideri politici, amanarea alegerilor locale. In acest context, nu se mai pune perspectiva alegerilor locale in luna iunie. Parlamentul trebuie sa functioneze si am dovedit…

- Cercetatorul Roberto Burioni a fost unul dintre primii oameni de stiinta din Italia care au tras semnalul de alarma asupra epidemiei de coronavirus, insa mesajele sale au fost initial ignorate, motiv pentru care el avertizeaza acum restul Europei sa nu faca aceeasi greseala. "Nu subestimati pericolul.…

- Orange și Vodafone ar trebui sa achite împreuna 60 de milioane de euro catre bugetul de stat, pâna la data de 20 martie 2020, pentru prelungirea unor drepturi de utilizare asupra unor licențe de comunicații, potrivit unui proiect de Hotarâre de Guvern aflat pe ordinea de zi a ședinței…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca era normal ca Ludovic Orban sa isi depuna mandatul de premier desemnat, pentru ca exista o hotarare a Curtii Constitutionale in acest sens, el fiind de parere ca pana la alegeri ar trebui un guvern de specialisti. "Era…

- "In principal imi mentin punctul de vedere de a nu merge cu nicio varianta, mai ales ca presedintele s-a antepronuntat ca nu ia in considerare nicio varianta venita din partea PSD", a declarat Marcel Ciolacu, marti seara, la Digi 24, dupa anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu prvire la depunerea mandatului…