- Situația din Siria pare din ce in ce mai complicata. Dupa ce Rusia a condamnat atacurile forțelor occidentale asupra statului din Orientul Mijlociu, un anunț venit de la Moscova, care vizeaza un posibil raspuns mai dur al Kremlinului, i-a pus in garda pe liderii lumii.

- Kremlinul a comunicat luni ca afirmatiile britanicilor conform carora inspectorii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) nu au fost lasati sa intre in Douma nu au nicio baza in realitate si a adaugat ca Rusia a sustinut mereu o investigatie privind atacul cu arme chimice, informeaza…

- Pentru Rusia, lunea neagra de dupa noile sanctiuni americane a fost urmata de o marti mai neagra si de o miercuri si mai intunecata, in care s-au strans avertismente de tot felul: rubla are cea mai proasta saptamana de dupa 1999, retailerii spun ca preturile vor creste, oligarhii, cei care pot face…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat miercuri cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, caruia i-a cerut sa nu destabilizeze Siria, informeaza Reuters. Intr-o convorbire telefonica cu Netanyahu, Putin a insistat ca Israelul trebuie sa se abtina de la orice actiuni destabilizatoare…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis, luni, cancelarului german Angela Merkel ca provocarile si speculatiile privind posibila utilizare a armelor chimice in Siria sunt "inadmisibile", a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Kremlinul a asigurat vineri dimineata ca riposta sa ar urma sa vina 'dintr-un minut in altul' dupa anuntul Londrei privind expulzarea a 23 de diplomati rusi in urma otravirii unui fost agent dublu rus in sud-vestul Angliei, relateaza AFP. Aceasta riposta va fi 'bine gandita'…

- Clujul merge in misiune economica in Iordania Consiliul Județean Cluj a gazduit o intalnire de lucru in cadrul careia au fost analizate o serie de aspecte practice referitoare la organizarea unei misiuni economice in Iordania. Beneficiind de patronajul Casei Regale a României, misiunea…