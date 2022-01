Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 12 ani a murit si un altul a fost grav ranit intr un accident cu focuri de artificii in Olanda, a anuntat vineri, 31 decembrie, politia, in pofida interdictiei la nivel national de a folosi artificii in noaptea de Anul Nou din cauza pandemiei, informeaza France Presse.Copiii se uitau la…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va petrece Revelionul „cu familia și prietenii”. Despre aceasta a anunțat președinta in cadrul unei ediții speciale de la Radio Moldova. Iar prim-ministra va intampina Anul Nou „intr-un cerc foarte restrans”. „Vreau sa le spun cetațenilor ca eu sunt optimista…

- Cu sau fara artificii, mulți romani se vor putea bucura de petreceri in aer liber maine noapte, la numaratoarea inversa, in cateva din marile orașe ale țarii. Vor canta artiști indragiți pentru toți cei care vor sa intre cu voie buna in noul an.

- Masa de Revelion trebuie sa fie bogata, iar un aliment de nelipsit este peștele. Superstiție sau nu, peștele este un aliment ușor și gustos care te poate proteja de kilogramele in plus și nu numai.

- Foarte multe restaurante din Craiova nu mai organizeaza petrecerea de Revelion. Motivul este ca pandemia le-a dat peste cap planurile, iar Guvernul i-a anuntat pe patronii de restaurante foarte tarziu in legatura cu permisiunea de a organiza petrecerea de Anul Nou. Domeniul HORECA din Craiova sufera…

- Știm cu toții ca Moș Nicolae este așteptat cel mai mult de catre copilași, care iși pregatesc ghetuțele in care, daca au fost cumiți, vor primi cadouri, iar cei mai puțin cuminți o nuielușa. Insa tot de Moș Nicolae exista obiceiul de a pune crenguțe de pomi fructiferi in apa pentru a inflori pana la…

- Majoritatea oamenilor se trezesc o data sau de doua ori in timpul nopții. Printre motivele pentru care se poate intampla acest lucru se numara consumul de cofeina sau alcool la sfarșitul zilei. O alta varianta ar fi un mediu de somn prost, o tulburare de somn sau o alta afecțiune. Atunci cand nu va…

- Deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, acuza Ministerul Educației de faptul ca intenționeaza sa-i scoata pe elevi la ore incepand cu ora 07:30, pentru a recupera orele din vacanța prelungita din aceasta saptamana.