„Timpul parca zboara cu viteza luminii!" Este o vorba pe care o auzim adesea, mai ales in timpul verii. Dar este doar o impresie sau realitate? Ai impresia ca Revelionul bate la uși, cand este abia luna august. Un sentiment pe care mulți il impartașesc fara sa ințeleaga cu adevarat...