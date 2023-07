Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a jucat ultimul meci la US Open 2022, iar ultimele luni au fost cele mai dificile din cariera fostei lidere WTA. Inaintea ședinței de guvern de miercuri, premierul Nicolae Ciuca a comentat situația prin care trece sportiva din Constanța.