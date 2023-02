Stiri pe aceeasi tema

- APM Bistrița Nasaud aduce la cunoștința producatorilor și comercianților de bauturi ambalate inființarea SGR (Sistemul de Garanție-Returnare), instrument care va ajuta la atingerea obiectivele noilor reglementari europene cu referire la deșeurile de ambalaje. Scopul acestui sistem este de a colecta…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri (ADID) Timis a atras aproape opt milioane de euro pentru realizarea a zece centre de colectare cu aport voluntar (CAV) in tot atatea localitati din judet. Unul dintre aceste centre va fi ridicat la Biled si va deservi si comunele din jur. Valoarea unui…

- In scopul informarii corecte, proprietarii animalelor de companie au o serie de obligații legale privind deținerea, identificarea și asigurarea condițiilor de bunastare și protecție a patrupedelor, conform unui comunicat transmis, luni, de catre Primaria Constanța. De asemenea, proprietarii de animale…

- ”Keywords, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii tehnice și creative pentru industria globala de jocuri video, deschide un studio in București și are in plan sa angajeze peste 1.000 de specialiști in primii cinci ani de activitate”, scrie hipo.ro , un site dedicat locurilor de munca,…

- Grupul american Oracle, cea mai mare companie IT din Romania in funcție de numarul de angajați, intenționeaza concedierea a 184 de salariați in țara noastra, potrivit unui document intrat in posesia Libertatea. Oracle are peste 4.300 de angajați in țara noastra, astfel ca numarul salariaților concediați…

- Patru persoane cercetate penal dupa ce au inselat o companie americana careia i-au promis un zbor in Kazahstan, prejudiciind-o cu aproape 800.000 de dolari, au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei, primind pedepse privative de libertate cu suspendare, a informat, joi, Parchetul de pe langa…

- Facturile Hidroelectrica vor incepe sa fie emise, dupa ce compania a anuntat ca a implementat noul sistem informatic de facturare, dupa mai multe luni in care clientii nu au primit nota de plata.

- Potrivit unui studiu efectuat de ASPCA (Societatea Americana pentru Prevenirea Cruzimii la Animale), atat pisicile, cat si cainii sufera de ingerari accidentale de lucruri nocive din jurul casei. Specialiștii insista asupra faptului ca sunt unele plante de apartament si gradina care pot fi foarte toxice…