De ce și-au însemnat rușii tancurile cu „Z” și „V” Nu puțini sunt cei care s-au intrebat ce inseamna acel „Z” desenat pe vehiculele si furgonetele blindate rusesti care participa la invazia din Ucraina. Mai mult, exista și numeroși ruși care și-au inscripționat chiar și mașinile cu acest semn, care pentru mulți pare sa insemne simbolul „operatiunii speciale militare” declanșate de Putin si care are ca obiectiv „deznazificarea Ucrainei”. In timp ce Occidentul il considera semnul sinistru al masacrului poporului ucrainean, pentru ruși, „Z” este un gest patriotic de sprijin pentru soldati si pentru deciziile lui Putin, arata Mediafax. Iar pe langa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

