Laura Micovschi este in culmea fericirii, mai ales acum, in ultimele șase luni, de cand este gravida. Frumoasa prezentatoare de la Antena Stars a facut marturisiri in lacrimi despre copilul pe care il va aduce pe lume, dar și despre motivele pentru care nu a dorit sa se expuna inca de la incpeutul perioadei de sarcina.